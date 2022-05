Wetterbilanz

Frühling war zu warm und zu trocken

Der Frühling in Deutschland war in diesem Jahr einmal mehr zu warm und zu trocken. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in Wiesbaden in seiner vorläufigen Bilanz für die Monate März bis Mai mit. Laut DWD fielen im bundesweiten Schnitt rund 125 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das waren lediglich etwa zwei Drittel des Niederschlags, die während der sogenannten international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990 fielen.

31.05.2022