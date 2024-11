Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordhälfte bei wechselnder Bewölkung einzelne Schnee- und Graupelschauer. Im Süden Schneefall. Sonst meist trocken. Tiefstwerte plus 3 bis minus 4 Grad. Am Tag wechselhaft mit Schauern, oft als Schneeregen oder Schnee. Temperaturen 0 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wolkig mit Auflockerungen, teils auch heiter. Später von Westen Wolkenaufzug und etwas Regen. 1 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.