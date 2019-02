Die Freie Universität Berlin entzieht dem Bundestagsabgeordneten und CDU-Politiker Steffel wegen Plagiatsvorwürfen den Doktortitel.

Wie die Hochschule mitteilt, fiel der Beschluss des Präisidiums einstimmig. In der Erklärung heißt es weiter, gegen die Entscheidung sei eine Klage vor dem Verwaltungsgericht möglich. Davon will Steffel nach Angaben seines Büros auch Gebrauch machen.



Dem CDU-Politiker wird laut FU vorgeworfen, dass er in seiner Doktorarbeit wörtliche oder fast wörtliche Übernahmen nicht gekennzeichnet hat. Das Präsidium geht von einer "zumindest bedingt vorsätzlichen Täuschung" aus. Steffel sitzt seit 2009 im deutschen Bundestag und hat den Doktortitel 1999 im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften erworben.