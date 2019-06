Die Bundesregierung möchte laut Medienberichten den Zugang zum Motorradfahren erleichtern.

Wie das Magazin "Der Spiegel" berichtet, will Verkehrsminister Scheuer die Führerscheinregeln so ändern, dass Autofahrer nach einigen Übungsstunden auch so genannte Leichtkrafträder fahren dürfen. Diese können über 100 Stundenkilometer schnell fahren. Bisher war dafür eine separate Führerscheinprüfung notwendig. Experten warnen, dass nach der Änderung mehr Menschen bei Motorradunfällen getötet oder verletzt werden könnten.