Protest gegen Hinrichtungen im Iran (hier eine Archivaufnahme in Berlin (dpa)

Die erste Exekution dieser Art seit über zwei Jahren solle die Menschen in der Islamischen Republik verängstigen und einschüchtern, teilte die in Norwegen ansässige NGO "Iran Human Rights" mit. Ziel sei es, die Bevölkerung von Protesten abzuhalten. Demnach wurde die öffentliche Hinrichtung eines Mannes, dem die Ermordung eines Polizisten vorgeworfen wurde, in der Stadt Schiras im Süden des Iran vollzogen. Das Todesurteil sei kürzlich vom Obersten Gerichtshof bestätigt worden. Exekutionen werden im Iran in der Regel in den Gefängnissen vollstreckt.

In Onlinenetzwerken verbreiteten Bildern wird der Eindruck vermittelt, der Mann sei durch einen an einem Kran befestigten Strang hingerichtet worden. Unklar blieb, ob es sich um eine authentische Darstellung handelte.

