Die Fraktionsvorsitzende der Grünen/EFA im Europäischen Parlament, Ska Keller. (imago / Rüdiger Wölk )

Nach Jahren an der Spitze wolle sie Platz für eine neue Generation machen, sagte die 40-Jährige in Straßburg. Den Zeitpunkt erklärte Keller mit den Europawahlen 2024. Ihre Nachfolgerin solle genügend Möglichkeiten haben, um sich dafür gut aufzustellen. Keller führt die Fraktion seit Ende 2016 - derzeit mit dem Belgier Lamberts als Co-Chef. Im Oktober soll über die Neubesetzung abgestimmt werden. Ihr Mandat will sie behalten. Seit gut 13 Jahren sitzt die frühere Landesvorsitzende der Grünen in Brandenburg im Europaparlament.

