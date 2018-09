Mit einer letzten Großtat will Dieter Zetsche abtreten – einmal noch der Held der Aktionäre sein, bevor er geht. Kommenden Mai soll die Hauptversammlung den Konzern-Umbau absegnen. Die Idee, aus dem Autobauer eine Holding zu machen, würde Dieter Zetsche sich gerne allein auf die Fahnen schreiben. So wie viele andere Errungenschaften. Denn es ist gut möglich, dass Dieter Zetsche den Stuttgarter Stern vor dem Untergang bewahrt hat.

Als Zetsche 2006 das Ruder beim Daimler übernahm, hatte der Konzern Chaos-Jahre unter Jürgen Schrempp hinter sich, die sich vor allem in der missglückten Fusion mit dem US-Autohersteller Chrysler manifestiert hatten. Zetsche zog einen Schlussstrich, verkaufte Chrysler. Dann sorgte er dafür, dass Mercedes eine Reihe neuer, moderner Autos hervorbrachte und polierte auch das Image des Konzerns auf - der freundliche Herr mit dem Schnauzbart und den Turnschuhen, hemdsärmelig und beliebt bei den Mitarbeitern. Und ein Macher: Zetsche führte Daimler erfolgreich nach China – dem mittlerweile größten Autoabsatzmarkt der Welt und auch für Daimler jetzt wichtigsten Land. Vor zwei Jahren verkaufte Mercedes die meisten Oberklasse-Autos weltweit und überholte den Erzrivalen BMW. Es war Zetsches Sternstunde.

Kratzer im silbergrauen Lack

Seither allerdings hat der silbergraue Lack ordentlich Kratzer abbekommen. Davon zeugt eine Episode aus dem vergangenen Jahr: Da verweigerten die Aktionäre des Reisekonzerns Tui Dieter Zetsche den Vorsitz ihres Aufsichtsrates. Denn, so das Argument der Investoren: Die Herausforderungen bei Daimler waren zu groß, als dass sie noch andere wichtige Aufgaben zuließen. Zetsche musste sich vorerst mit einem einfachen Aufsichtsratsposten begnügen.

Die Analyse der Tui-Investoren war goldrichtig: Die Herausforderungen für Daimler sind nach wie vor gigantisch. Da ist die Diesel-Krise. Zetsches Aussage, "Wir haben nicht manipuliert", könnte ihm noch auf die Füße fallen. Das Kraftfahrtbundesamt hat ein Mercedes-Modell wegen illegaler Abschalteinrichtungen zurückgerufen, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen, sowie ein Kartellverfahren auf EU-Ebene.

Europarechtlich muss Daimler sich außerdem schwer ran halten, um 2020 die CO2-Ziele zu erreichen – sonst drohen Milliardenstrafen. Noch verkauft Daimler zu viele Verbrenner. Wenn die schon verzögerte Elektro-Strategie weiter ins Stocken gerät, wird es richtig eng. Auch in China gelten ab nächstem Jahr strenge Elektro-Quoten.

Zeit für den Rückzug

Und so ist das Timing von Zetsches Abtritt zwar von langer Hand geplant. Sein Vorgänger an der Spitze des Aufsichtsrates, Manfred Bischoff, hat Zetsche den Posten quasi noch ein paar Jährchen warm gehalten, um den sauberen Übergang zu garantieren. Doch die Stabübergabe an den elanvollen, jüngeren Nachfolger kommt keine Sekunde zu früh. Sonst würde Dieter Zetsche womöglich als sinkender Stern in die Daimler-Annalen eingehen.

Silke Hahne (Deutschlandradio / Jessica Sturmberg)Silke Hahne, Jahrgang 1987, hat in Münster und Leipzig Kommunikationswissenschaft und Hörfunkjournalismus studiert, jeweils mit dem Schwerpunkt Wirtschaft/Finanzen. Sie war Freie Mitarbeiterin bei mehreren MDR-Hörfunkwellen, anschließend Volontariat beim Deutschlandradio. Sie arbeitet in der Deutschlandfunk-Redaktion "Wirtschaft und Gesellschaft".