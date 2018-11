Führungswechsel in der CDU

SPD-Generalsekretär Klingbeil hat die Unionsparteien aufgefordert, klarzustellen, ob sie verlässlich an der Großen Koalition festhalten.

Die Regierungsbeteiligung sei für die SPD kein Selbstzweck, sagte Klingbeil im ZDF. Es gehe um das Abarbeiten der Koalitionsabsprachen. Bei der Führungsklausur habe es eine sehr offene Diskussion gegeben, fügte Klingbeil hinzu. Auch der Bremer Bürgermeister und SPD-Politiker Sieling sieht die Große Koalition nach einem Wechsel an der Parteispitze der CDU auf dem Prüfstand. Die CDU stehe durch die Neubesetzung des Vorstands vor einem Richtungswechsel. Egal, wer neuer Parteichef oder Parteichefin werde, dürfte die Union "in den konservativen Bereich nach rechts drehen", sagte Sieling im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dann müsse sich zeigen, ob die CDU noch regierungsfähig sei. "Wir haben einen Vertrag. Wenn das nicht mehr eingelöst wird, kommt sicherlich der Punkt, wo die Koalition zu einem Ende kommt", sagte Sieling.



Klingbeil sagte, dass die SPD künftig Antworten auf konkrete Fragen geben müsse, etwa bei den Themen Arbeitsmarkt und Rentensystem. Außerdem müsse sie sich deutlicher als Bewahrerin des Sozialstaats zeigen, betonte der Generalsekretär. Die Sozialdemokraten setzen ihre Führungsklausur heute fort, ebenso wie die CDU.



Bei den Christdemokraten geht es vor allem um die Nachfolge der Parteivorsitzenden Merkel. Dafür gibt es bisher zwölf Bewerberinnen und Bewerber, darunter Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, Bundesgesundheitsminister Spahn und der frühere Fraktionsvorsitzende Merz. Sie sollen sich in einer Reihe von Regionalkonferenzen den Parteimitgliedern vorstellen.