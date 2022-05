Das Oberlandesgericht Düsseldorf (picture alliance / dpa / Roland Weihrauch)

Laut Urteilsbegründung gehörten die 25 bis 34 Jahre alten Männer einer islamistischen Zelle an, die auf Weisung führender Kader der Terrormiliz Anschläge in Deutschland verüben sollte. So habe die Polizei etwa vor zwei Jahren die Ermordung eines Islamkritikers aus Neuss verhindern können. Das Strafmaß liegt zwischen drei Jahren und acht Monaten und neuneinhalb Jahren Gefängnis.

Vor ihrer Festnahme lebten die fünf Männer aus Tadschikistan in verschiedenen Städten Nordrhein-Westfalens.

