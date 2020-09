Seit Bekanntwerden der Manipulationen beim Schadstoffausstoß von Dieselfahrzeugen vor fünf Jahren hat die Deutsche Umwelthilfe nach eigenen Angaben mehr als 40 Gerichtsverfahren zur Überprüfung der Luftqualität in Städten angestrengt.

In 12 Fällen habe es rechtskräftige Urteile gegeben, wie die Deutsche Umwelthilfe auf Anfrage des Deutschlandfunks mitteilte. Demnach wurden die Kommunen verurteilt, beispielsweise mit Fahrverboten dafür zu sorgen, dass die Grenzwerte zum Schadstoffausstoß etwa von Stickstoffdioxid oder Feinstaub eingehalten werden. In 13 Fällen habe es rechtskräftige Vergleiche gegeben. Sechsmal habe sich die Klage erledigt, weil der Luftreinhalteplan nachgebessert wurde oder sich die Luftqualität verbessert habe. Mehr als zehn Verfahren laufen noch.



Immer noch Abschaltsoftware



Auch gegen das Kraftfahrtbundesamt hat die Deutsche Umwelthilfe geklagt. In aktuell sechs Verfahren geht es darum, dass nach Ansicht der Umwelthilfe die Autohersteller immer noch Abschalteinrichtungen in ihren Autos nutzen. Mit dieser Software wird der tatsächliche Schadstoffausstoß im Straßenverkehr verschleiert.



Der jüngste Bericht der Europäischen Umweltagentur zur Luftqualität (Download hier) weist aus, dass im Jahr 2016 in Deutschland 11.900 Menschen vorzeitig aufgrund der Luftbelastung mit Stickstoffdioxid gestorben seien. 59.600 Todesfälle seien auf die Belastung durch Feinstaub zurückzuführen.

