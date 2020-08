Nach Ansicht des Bürgermeisters der sächsischen Stadt Heidenau, Opitz, hat Deutschland die Herausforderungen der Migration gut bewältigt.

Bundeskanzlerin Merkel habe letztendlich mit ihrem heute vor fünf Jahren geäußerten Satz "Wir schaffen das" Recht behalten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Allerdings sei es ein harter Kampf gewesen. Bis in Familien hinein sei es zu Rissen und zur Spaltung gekommen, die bis heute nachwirkten und sich auch im aktuellen Umgang mit der Coronavirus-Pandemie zeigten, erklärte Opitz.



In Heidenau wurde in einem Baumarkt im August 2015 eine der ersten Flüchtlingsunterkünfte Deutschlands eingerichtet. Die rechtsextreme NPD rief daraufhin zu Protesten auf, an denen sich mehr als 1.000 Bürger der Stadt beteiligten.