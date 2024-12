Österreichischer Skispringer Daniel Tschofenig beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf (picture alliance / nordphoto GmbH / Hafner)

Mitfavorit Daniel Tschofenig landete in Oberstdorf vor vier seiner Teamkollegen auf Platz eins. Hinter ihm landeten in Stefan Kraft, Michael Hayböck, Jan Hörl und Maximilian Ortner vier weitere ÖSV-Adler. Österreich wartet seit Krafts Titel in der Saison 2014/15 zehn Jahre auf einen Triumph bei der Tournee.

Der Weltcup-Führende Pius Paschke aus Deutschland belegte Rang sechs. Neben Paschke qualifizierten sich fünf weitere Deutsche für den Start im Auftaktspringen: Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Philipp Raim und Adrian Tittel.

Nach der Station in Oberstdorf wird die Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck fortgesetzt. Sie endet am 6. Januar in Bischofshofen.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.