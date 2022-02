Der deutsche Wald zeigt schwere Schäden - etwa im Harz. (Inga Oltmanns)

Das Forschungsinstitut kommt zu dem Ergebnis, dass rund 500.000 Hektar zerstört wurden und führt dies vor allem auf Hitze- und Dürreperioden zurück, die den Schädlingsbefall begünstigten.

Die Daten zeigten, dass vor allem Nadelwälder in der Mitte Deutschlands betroffen waren - von der Eifel über das Sauerland, den Harz und den Thüringer Wald bis in die Sächsische Schweiz. Allein Nordrhein-Westfalen hat mehr als ein Viertel seiner Fichtenwälder verloren, in einigen Landkreisen waren es sogar mehr als zwei Drittel.

Kahlschlag vor allem bei Nadelbäumen

Die Bäume sind entweder abgestorben oder fielen großflächigen Notfällungen zum Opfer. Kahlschläge seien oft die letzte Maßnahme bei massivem Schädlingsbefall, um - im Fall von Fichten - dem Borkenkäfer die Nahrung zu entziehen und dadurch seine weitere Ausbreitung zu verhindern, hieß es vom DLR.

Während sich Laubbäume nach einem Insektenbefall oft wieder erholten, gelte das häufig nicht für Nadelbäume. Betroffen seien neben diesen auch Eiche, Buche und seltenere Arten wie Lärchen und Bergahorn.

