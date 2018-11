Bundesumweltministerin Schulze will mit gesetzlichen und freiwilligen Maßnahmen den Plastikmüll reduzieren.

Wie aus einem Fünf-Punkte-Plan hervorgeht, den die Ministerin in Berlin vorstellte, setzt Schulze auf eine freiwillige Selbstverpflichtung des Handels. Demnach sollen Plastikverpackungen, etwa von Obst und Gemüse, zum Beispiel durch Laser-Kennzeichnungen oder Mehrweg-Netze ersetzt werden. Ferner will die Bundesregierung ein europaweites Verbot von bestimmten Einwegartikeln wie Plastikgeschirr unterstützen. Auch sollen Wasserspender an öffentlichen Orten aufgestellt werden. Damit könnten Menschen ihre Wasserflaschen nachfüllen, hieß es weiter.