Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurde die Stadt Asas beschossen. Der Ort wird von syrischen Rebellen kontrolliert, die sich mit der Türkei verbündet haben.

Der Vorfall folgt auf eine Reihe von Angriffen der Türkei mit Drohnen und Kampfflugzeugen auf die Stützpunkte kurdischer Rebellen. Gestern Abend stand die nordsyrische Stadt Kobane unter Artilleriebeschuss.

Die Türkei hatte ihre Militäroffensive am Sonntag begonnen. Nach Angaben der Regierung in Ankara ist die Aktion eine Vergeltung für einen Bombenanschlag in Istanbul in der vergangenen Woche, bei dem sechs Menschen getötet wurden. Die Türkei macht kurdische Milizen dafür verantwortlich, was diese bestreiten.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.