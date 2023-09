Ein zerstörtes Haus in Cherson (Archivbild). (AFP/OLEKSANDR GIMANOV)

In der südukrainischen Stadt Cherson wurden bei einem Raketenangriff drei Frauen auf einer Straße getötet. Cherson liegt am Fluß Dnepr und wird regelmäßig von russischen Stellungen am gegenüberliegenden Ostufer aus attackiert.

Zwei weitere Personen wurden getötet, als russische Streitkräfte die Stadt Krasnohoriwka und die Gemeinde Marjinka westlich von Donezk an der Ostfront beschossen. In Kostjantyniwka bei Bachmut wurden drei Personen bei russischen Luftangriffen verletzt.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.