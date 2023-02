In der Ägäis sind erneut Flüchtlinge bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. Hier ein Archivbild. (picture alliance / dpa / Santi Palacios)

Wie die griechischen Behörden mitteilten, handelt es sich um eine Frau und vier Kinder. 36 Menschen hätten an Land gebracht werden können. Die Migranten kamen aus afrikanischen Staaten. Sie gaben an, dass Boot sei an der türkischen Ägäisküste gestartet.

Nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks sind im vergangenen Jahr 326 Menschen beim Versuch, aus der Türkei oder anderen Ländern des östlichen Mittelmeers nach Europa überzusetzen, ertrunken oder sie werden vermisst.

