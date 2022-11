Bei Schüssen in einem Gay-Club in Colorado Springs sterben fünf Menschen. (dpa-news/AP/Thomas Peipert)

Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der Täter in Gewahrsam. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Attacke ereignete sich in der Nacht zum sogenannten "Transgender Day", einem Gedenktag für die Opfer von Transfeindlichkeit. Der 22-jährige Täter betrat demnach den Club und schoss sofort um sich. Die Polizei lobte den Mut mehrerer Personen, die den Mann überwältigt und damit weitere Tode verhindert hätten. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauern an. In sozialen Medien sprach der Betreiber des Clubs von einer Hassattacke.

Der Fall erinnert an den Angriff auf eine Schwulen-Kneipe in Orlando im US-Bundesstaat Florida im Jahr 2016. Damals hatte ein militant-islamistischer Angreifer 49 Menschen erschossen und mehr als 50 verletzt.

