In Faenza tragen Carabinieri Anwohner huckepack durch die überschwemmten Straßen. (Arma dei Carabinieri / dpa)

Wie der Minister für Zivilschutz, Musumeci, mitteilte, gibt es mindestens fünf Tote. Nach einer weiteren Person werde noch gesucht.

Am stärksten betroffen sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna - und dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben seit gestern zu mehr als 600 Einsätzen aus und war mit rund 400 Feuerwehrleuten vor Ort. Sie retteten unter anderem Menschen, die in ihren Häusern vom Wasser eingeschlossen waren, oder in den Wassermassen gestrandete Autofahrer.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.