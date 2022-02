UNO-Hilfen erreichen die jemenitischen Hafenstadt Hodeida (Archivbild). (ESSA AHMED / AFP)

Sie befanden sich laut UNO-Angaben nach einem Einsatz in der Region Abyan auf dem Rückweg in die Hafenstadt Aden, als sie von Unbekannten verschleppt wurden. Man bemühe sich in engem Kontakt mit den jemenitischen Behörden, ihre Freilassung zu erreichen, sagte ein UNO-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen seit Jahren gegen die Regierung. Diese wird wiederum von einer von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition unterstützt. Der Konflikt hat bereits hunderttausende Opfer gefordert; Millionen Menschen wurden vertrieben.

