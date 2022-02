Millionen Menschen sind im Jemen auf humanitäre Hilfe angewiesen. (picture alliance / dpa / Hani Al-Ansi)

Medienberichten zufolge handelt es sich um vier Einheimische und einen Ausländer. Die Entführer sollen dem Terrornetzwerk Al-Kaida angehören. UNO-Sprecher Dujarric sagte, bei den Vereinten Nationen sei man sich des Falls bewusst, wolle ihn aber nicht kommentieren.

Die fünf sollen am Freitagabend in der Provinz Abjan im Süden des Land überfallen und an einen unbekannten Ort gebracht worden sein. Stammesführer aus der Gegend berichteten, die Entführer verlangten ein Lösegeld und die Freilassung mehrere Extremisten aus Gefängnissen der international anerkannten Regierung. Man sei in Verhandlung mit den Männern.

Im Bürgerkriegsland Jemen sind neben der Regierung und den Huthi-Rebellen, die unter anderem die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, auch zahlreiche andere gewaltbereite Gruppierungen aktiv. Ebenfalls über Kreuz mit der Regierung steht der Übergangsrat für den Südjemen, der eine Abspaltung des Südens anstrebt und weite Teile der Region kontrolliert

Diese Nachricht wurde am 13.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.