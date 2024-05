Dieser müsse innerhalb von 50 Tagen eine Neuwahl des Präsidenten organisieren. Das Amt des ebenfalls ums Leben gekommenen Außenministers Amirabdollahian erhält nach einer Entscheidung der iranischen Regierung der Politiker Ali Bagheri Kani.

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sprachen ihr Beileid zum Tod von Präsident Raisi aus. Russlands Präsident Putin würdigte Raisi als herausragenden Politiker und wahren Freund Russlands. Chinas Präsident Xi sprach von einem großen Verlust für das iranische Volk. EU-Ratschef Michel erklärte, die Europäische Union drücke ihr aufrichtiges Beileid aus.

Absturzursache nach wie vor unklar

Der Hubschrauber mit insgesamt neun Insassen war gestern im Nordwesten des Irans als vermisst gemeldet worden. Er wurde erst am Morgen in unwegsamem Gelände gefunden. Alle Menschen an Bord wurden tot geborgen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna veröffentlichte von einer Drohne aufgenommene Bilder, die Trümmerteile an einem Hang zeigen. Wie es zu dem Absturz gestern Nachmittag kam, ist nach wie vor unklar. Raisi und Amirabdollahian waren auf der Rückreise von einem Treffen mit dem Präsidenten von Aserbaidschan Aliyev. Gemeinsam hatten sie einen Staudamm eingeweiht.

Dutzende Rettungsteams hatten auch nach Einbruch der Dunkelheit bei schwierigen Wetterverhältnissen in dem bergigen Terrain nach dem Hubschrauber und den insgesamt neun Insassen gesucht. Das Innenministerium hatte zunächst von einer "harten Landung" gesprochen. Die Luftwaffe der Islamischen Republik gilt als stark veraltet, es kommt immer wieder zu Unglücken.

Raisi unter US-Sanktionen

Ebrahim Raisi war seit 2021 Präsident des Iran. Der Kleriker galt als konservativer Hardliner, der unter anderem die Niederschlagung der Massenproteste gegen das Regime im Herbst 2022 anordnete. Die USA hatten aus mehreren Gründen Sanktionen gegen ihn verhängt, so etwa wegen seiner Rolle als Staatsanwalt bei der Hinrichtung zahlreicher politischer Gefangener im Jahr 1988.

