An Weiberfastnacht beginnt normalerweise pünktlich um 11.11 Uhr der Straßenkarneval - nicht jedoch in diesem Jahr.

Coronabedingt sagten große Karnevalshochburgen wie Köln, Düsseldorf und Mainz das bunte Treiben auf den Straßen ab. In den Behörden Nordrhein-Westfalens sind Weiberfastnacht und der Rosenmontag diesmal gewöhnliche Arbeitstage. In Köln gilt im ganzen Stadtgebiet ein strenges Alkoholverbot bis einschließlich Aschermittwoch.



Einige Hochburgen bieten stattdessen Onlineveranstaltungen an, mit denen man sich den Karneval ins Wohnzimmer holen kann. Die Mainzer Prinzengarde streamt eine digitale Weiberfastnachtsparty. Aus der Kölner Lanxess-Arena werden ganztägig Konzerte und Tanzauftritte für eine Spendenaktion übertragen. In Düsseldorf findet erst am Rosenmontag ein Ersatzprogramm statt.



Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker rief die Bürger dazu auf, zu Hause zu bleiben. Für die Verwaltung sei heute ein normaler Arbeitstag, für Köln ein Tag wie jeder andere, twitterte Reker Zuvor hatte bereits das Festkomitee Kölner Karneval die Karnevalisten aufgerufen, nicht auf der Straße zu feiern, sondern zu Hause eine karnevalistische Sondenveranstaltung in der Kölner Lanxess-Arena zu verfolgen. Das sechseinhalbstündige Bühnenprogramm ist Höhepunkt der Spendenaktion "Mer looße üch nit allein" (Wir lassen euch nicht allein), deren Erlös Bühnenarbeiterinnen und Fahrern, aber auch einzelnen Karnevalskünstlern in der abgesagten Karnevalssession zugute kommen soll.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.