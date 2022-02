Boris Johnson vor der Downing Street Nr. 10 (dpa/Kirsty Wigglesworth)

Nach Berichten des britischen Guardians handelt es sich um die Beraterin für Frauenpolitik, Kulturpolitik und Extremismus, Narozanski. Gestern Abend hatte seine langjährige Beraterin Mirza ihren Rücktritt erklärt, nachdem er sich entgegen ihrer Empfehlung wiederholt nicht bei Oppositionsführer Starmer für ungerechtfertigte Vorwürfe entschuldigt hatte. Kurz darauf kündigten auch Johnsons Kommunikationsdirektor, sein Stabschef und sein Privatsekretär.

Anhänger in seiner Konservativen Partei und Regierungsmitglieder betonten, die Rücktritte zeigten, dass der Regierungschef den versprochenen Kulturwandel umsetze. In einem Untersuchungsbericht um die Feiern am Regierungssitz während des Corona-Lockdowns war von Führungsversagen die Rede.

