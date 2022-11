Tarifkonflikt

EIn streikender Mitarbeiter mit IG-Metall-Pfeife (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Die Gewerkschaft IG Metall fordert angesichts der hohen Inflation eine Lohnerhöhung von acht Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bislang eine Prämie zum Inflationsausgleich von 3000 Euro bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten und spätere Lohnerhöhungen in Aussicht gestellt. Die IG Metall erachtet das als zu wenig und hat weitere Streiks angekündigt, sollten sich die Arbeitgeber nicht bewegen. Zehntausende Beschäftigte haben in den vergangenen Wochen mit Warnstreiks und anderen Protestaktionen Druck gemacht. Gelänge dagegen ein Pilotabschluss der Tarifparteien in Baden-Württemberg, könnte dieser auch auf die anderen Bezirke der IG Metall in Deutschland übertragen werden.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.