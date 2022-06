ICCT-Bericht

Die Luftfahrtindustrie gehört zu den am schnellsten wachsenden Quellen von Treibhausgasen. (Presse-Bild-Poss)

Der Think Tank International Council of Clean Transportation - ICCT- erklärte, die Regierungen sollten weltweit frühzeitig und nachhaltig eingreifen. Würde das gegenwärtige Emissions-Niveau beibehalten, würde der Luftverkehr bis 2050 fast 50 Milliarden Tonnen CO2 ausstoßen. Die Luftfahrtindustrie gehört zu den am schnellsten wachsenden Quellen von Treibhausgasen. Viele Experten setzen auf Innovationen im Bereich der Wasserstoffkraftstoffe oder nachhaltigen Flugkraftstoffe, die aus nichtfossilen erneuerbaren Quellen hergestellt werden.

Der ICCT ist eine gemeinnützige Organisation, die die Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz verschiedener Verkehrsmittel wissenschaftlich bewertet. Sie machte 2015 den Dieselskandal rund um den Auto-Hersteller Volkswagen öffentlich.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.