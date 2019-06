Die Regierung der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hat angekündigt, den Nahverkehr für Frauen künftig kostenlos anzubieten.

Laut dem Regierungschef der Metropole, Kejriwal, soll Frauen so ein sicheres Verkehrsmittel angeboten werden. 2016 wurden in Indien rund 40.000 sexuelle Übergriffe gemeldet. Als eine weitere Sicherheitsmaßnahme kündigte die Stadtregierung die flächendeckende Installation von Überwachungskameras in Neu-Delhi an.



Die Einführung eines kostenfreien Nahverkehrs betrifft laut Nachrichtenagentur AFP 850.000 Frauen und kostet umgerechnet rund 103 Millionen Euro pro Jahr. Die Einnahmeverluste sollen den Verkehrsunternehmen zurückerstattet werden. Tariferhöhungen für Bus und Bahn hätten viele Bewohner in Neu-Delhi in den letzten Monaten dazu veranlasst, zu Fuß zu gehen, schreibt AFP.



Kritiker vermuten, dass das Angebot des kostenfreien Nahverkehrs für Frauen lediglich eine Wahlkampfmaßnahme der Regierungspartei von Kejriwal ist. Im Januar finden Wahlen in der Region statt. Derzeit verfügt seine Partei AAP über 67 der 70 Sitze im Parlament von Delhi.