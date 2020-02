Die Stadt Hanau plant eine zentrale Trauerfeier für die Opfer des Anschlags.

Diese werde in Abstimmung mit den Angehörigen sowie den Bundes- und Landesbehörden vorbereitet, teilte die hessische Kommune mit. Hanaus Oberbürgermeister Kaminsky berief für Montag eine Sondersitzung des Runden Tischs der Religionen ein. Dem Gremium gehören laut Stadt 36 Hanauer Kirchen- und Religionsgemeinschaften an. Kaminsky betonte, in diesem Rahmen werde man klären, wie den verschiedenen Bedürfnissen rund um die Trauer Sorge getragen werden könne.



Ein Deutscher hatte am Mittwochabend in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Er wurde später gemeinsam mit seiner Mutter tot in einer Wohnung aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der mutmaßliche Täter eine rassistische Gesinnung und eine psychische Erkrankung.



Für den Nachmittag wurde in Hanau zu einer Demonstration gegen Hetze und Gewalt aufgerufen. Nach Angaben der Veranstalter werden bis zu 2.000 Teilnehmende erwartet.