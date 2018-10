In Dresden sind tausende Menschen gegen das Protestbündnis Pegida auf die Straße gegangen.

Unter dem Motto "Für ein solidarisches Dresden ohne Rassismus" setzten sich gegen Mittag zwei Demonstrationszüge in Bewegung. Die Veranstalter sprechen von etwa 10.000 Teilnehmern. Mit dabei waren unter anderem Dresdens Oberbürgermeister Hilbert, aber auch Mitglieder der Sächsischen Landesregierung wie Ministerpräsident Kretschmer. Nach Angaben des MDR sagte Kretschmer, es gehe nicht, dass Politiker Pegida-Anhänger pauschal als Pack bezeichneten. Es gehe aber auch nicht, dass Migranten beschimpft und bepöbelt würden, fügte der CDU-Politiker hinzu.



Anlass der Demonstration ist der heutige vierte Jahrestag von Pegida. Bundesaußenminister Maas nannte das auf Twitter einen "traurigen Tag für unser Land".



Zu einer Pegida-Kundgebung in Dresden kamen am Nachmittag Beobachtern zufolge etwa 4.000 Teilnehmer.