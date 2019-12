Die Regierung Japans lässt die Entsorgung der restlichen Brennstäbe der Unglücksreaktoren von Fukushima um mehrere Jahre verschieben.

Zur Begründung hieß es in Tokio, die Betreiberfirma Tepco müsse zunächst ihre Sicherheitsvorkehrungen weiter verstärken. Demnach soll sie frühestens 2024 mit dem Abtransport der Brennstäbe aus den Reaktoren 1 und 2 beginnen. In Reaktor 4 ist dies bereits geschehen. Die Entfernung gilt als größte Herausforderung der Aufräumarbeiten. Bis März 2032 sollen alle 4.741 abgebrannten Brennstäbe in den insgesamt sechs Reaktoren entfernt sein. Die Entsorgung der gesamten Atomanlage soll rund vier Jahrzehnte dauern.



Im März 2011 war es nach einem Tsunami in drei der Reaktoren zu Kernschmelzen gekommen. Die Atomkatastrophe war die schlimmste seit dem Unfall in Tschernobyl 1986.