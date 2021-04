China hat gegen die Pläne Japans protestiert, radioaktiv verseuchtes Wasser aus der Atomruine in Fukushima ins Meer zu leiten.

Das Außenministerium in Peking erklärte, ein solcher Schritt wäre unverantwortlich und hätte schwere Auswirkungen für die Gesundheit der Menschen in den Nachbarländern. Was mit dem Wasser geschehe, sei keine interne Angelegenheit Japans. Das Ministerium forderte Beratungen der betroffenen Staaten unter Einbeziehung der Internationalen Atomenergiebehörde.



Der japanische Ministerpräsident Suga hatte zuvor bekanntgegeben, dass in zwei Jahren mit der Einleitung von insgesamt etwa einer Million Tonnen Wasser ins Meer begonnen werden soll. Er sprach von einem unvermeidlichen Schritt, um eine Sanierung von Fukushima zu erreichen. Das Wasser solle vorher noch behandelt werden, um radioaktive Substanzen auf ein zulässiges Maß zu verringern.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.