Mit Empörung haben Anwohner aus der Region Fukushima auf die Freisprüche für drei ehemalige Manager des japanischen Kraftwerkbetreibers Tepco reagiert.

Noch im Gerichtssaal riefen sie, die Entscheidung der Richter sei unglaublich, man werde das Urteil nicht akzeptieren. Vor dem Gerichtsgebäude in Tokio demonstrierten Dutzende Menschen. Der Klägergemeinschaft gehören insgesamt 15.000 Menschen an. Voraussichtlich kommt es zur Berufung. Damit dürfte sich das Tauziehen um die juristische Verantwortung für die Katastrophe weiter hinziehen.



Das Gericht hatte entschieden, dass die Manager nicht für die Folgen des Atomunglücks verantwortlich gemacht werden können. Den drei Managern war vorgeworfen worden, vorhandene Informationen über einen möglichen starken Tsunami ignoriert und notwendige Sicherheitsmaßnahmen unterlassen zu haben.



Im Kraftwerk Fukushima war im März 2011 nach einem schweren Erdbeben und einem Tsunami das Kühlsystem ausgefallen, woraufhin es in mehreren Reaktoren zur Kernschmelze kam. Das Gebiet im weiten Umkreis wurde radioaktiv verseucht und ist heute unbewohnbar.