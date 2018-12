Die japanische Staatsanwaltschaft hat Haftstrafen für drei frühere Manager des Atomkraftwerks Fukushima gefordert.

Im Prozess in Tokio habe die Anklage wegen der Atomkatastrophe von 2011 fünf Jahre Haft verlangt, melden mehrere japanische Nachrichtenagenturen. Den Beschuldigten wird demnach Fahrlässigkeit mit Todesfolge vorgeworfen. Die Anklage bezieht sich auf den Tod von mehr als 40 Menschen, die nach dem Atomunglück in Krankenhäuser gebracht wurden und später gestorben waren.



In Fukushima war es im März 2011 infolge eines Erdbebens und eines Tsunamis in mehreren Reaktoren zur Kernschmelze gekommen. Drei der sechs Reaktoren wurden zerstört, das Gebiet im Umkreis wurde radioaktiv verseucht. Durch die Naturkatastrophe kamen rund 18.500 Menschen ums Leben.