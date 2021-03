Zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima weist die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz, Paulini, auf unkalkulierbare Gefahren von Atomkraftwerken hin.

Sie sagte der "Rheinischen Post", die Risiken der Kernkraft seien selbst für ein hoch industrialisiertes Land nicht sicher beherrschbar. Die Folgen für Bevölkerung und die Umwelt würden noch Jahrzehnte lang spürbar sein.



Bundesumweltministerin Schulze verteidigte den Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie. Die SPD-Politikerin kritisierte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" Forderungen, im Kampf gegen den Klimawandel auf die Atomkraft zu setzen.

Aus Sicht der Partei "Die Linke" ist die Energiewende für viele Menschen in Deutschland vor allem zur Preiswende geworden. Ihr Fraktionschef im Bundestag, Bartsch, forderte unter anderem eine weitgehende Abschaffung der Stromsteuer für Privathaushalte.



Am 11. März 2011 hatte ein Erdbeben vor der japanischen Ostküste einen Tsunami und eine Kernschmelze in Reaktoren des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi ausgelöst. Japan gedenkt heute der rund 16.000 Todesopfer.

