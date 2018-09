In Fulda beginnt am Nachmittag die Herbsttagung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.

Im Mittelpunkt der viertägigen Beratungen steht eine Studie zum sexuellen Missbrauch durch Geistliche. Im Vorfeld war bekannt geworden, dass es in den kirchlichen Akten von 1946 bis 2014 Hinweise auf mehr als 3.600 Fälle sexueller Vergehen an Kindern und Jugendlichen gibt. Beschuldigt werden 1.670 Priester, Diakone und Ordensmänner. Viele Bischöfe hatten sich angesichts dieser Zahlen erschüttert geäußert und die Opfer um Vergebung gebeten. Zugleich wurde der Ruf nach Konsequenzen und nach Reformen in der Kirche laut.



Weitere Themen der Vollversammlung sind Fragen der kirchlichen Flüchtlingsarbeit sowie die Debatte über Organspenden.



