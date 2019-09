In Fulda beraten die katholischen deutschen Bischöfe auf ihrer Herbstvollversammlung über Reformen in der Kirche und die weitere Aufarbeitung des Missbrauchsskandals.

Im Vorfeld hatte es Ermahnungen aus dem Vatikan gegeben, keine deutschen Sonderwege zu gehen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hatte darauf hin in den vergangenen Tagen unter anderen mit Papst Franziskus gesprochen, um Irritationen auszuräumen. Auch unter den Bischöfen gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, wie weit über strittige Themen wie Sexualmoral, Zölibat und die Rolle der Frau in der Kirche diskutiert werden sollte.



Am Rande der Vollversammlung sind mehrere Protestveranstaltungen angekündigt. Dabei wollen katholische Laien für ihre Reformforderungen demonstrieren, vor allem für eine stärkere Beteiligung von Frauen in der Kirche.