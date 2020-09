Die deutschen katholischen Bischöfe wollen sich auf ihrer Herbstvollversammlung nach Möglichkeit auf konkrete Anerkennungszahlungen für die Opfer des sexuellen Mißbrauchs durch Priester einigen.

Es gehe um ein einheitliches System, sagte der Vorsitzende, der Limburger Bischof Bätzing, zu Beginn des Treffens in Fulda. Demnach soll ein unabhängiges Gremium über die Höhe der Leistungen entscheiden. Man werde sich dabei an Gerichtsurteilen zu Schmerzensgeldzahlungen orientieren. Konkrete Zahlen sollen am Donnerstag veröffentlicht werden. Bätzing äußerte sich darüberhinaus auch zu den Forderungen von Frauen nach mehr Beteiligung in der Kirche. Dieses Anliegen ernst zu nehmen sei für die Bischöfe Pflicht und nicht Kür, betonte Bätzing. Erst vor einigen Tagen hatte er sich dafür ausgesprochen, dass Frauen auch Zugang zu Weiheämtern in der katholischen Kirche erhalten sollten.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.