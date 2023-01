60. Jubiläum

Konrad Adenauer und Charles de Gaulle unterzeichnen am 22.01.1963 den Élysée-Vertrag in Paris. (AFP)

Was war der Ursprung des Élysée-Vertrags?

Der damalige französische Präsident de Gaulle wollte Deutschland an Frankreich binden, um zu verhindern, dass es sich mit Großbritannien oder den USA gegen sein Land verbündet. Bundeskanzler Adenauer sah in der Annäherung an Frankreich ein geeignetes Mittel, um in Europa das Misstrauen gegen die Deutschen abzubauen.

Worin besteht der Vertrag?

Vereinbart wurde ein regelmäßiger Austausch: der Staats- und Regierungschefs mindestens zweimal jährlich, der Außen- und Verteidigungsminister mindestens alle drei Monate, der Generalstabschefs alle zwei Monate. In der Außenpolitik sollte es Ziel sein, "so weit wie möglich zu einer gleichgerichteten Haltung zu gelangen".

Eine gemeinsame "Ausarbeitung geeigneter Rüstungsvorhaben" wurde ebenso vereinbart wie die Förderung des Sprachunterrichts, der Zusammenarbeit in der Forschung und eines Jugendaustausches. Damit sollte ein größeres Verständnis für das andere Volk geweckt und vertieft werden.

Der Vertrag hat den Rang eines bindenden Gesetzes, da er sowohl vom Bundestag als auch von der Assemblée nationale verabschiedet wurde. Die Bundesregierung würdigt den Vertrag als "Motor für die europäische Einigung und den Integrationsprozess".

Welche Unstimmigkeiten gab es im Vorfeld?

US-Präsident Kennedy sah die deutsch-französische Annäherung mit Sorge, zumal Frankreich die NATO strikt ablehnte. Er hatte vergeblich versucht, den Vertragsabschluss zu verhindern. Aber er erreichte, dass Deutschland vor der Ratifizierung durch den Bundestag auf eigene Initiative eine Präambel hinzufügte, in der die Bundesrepublik ihre Bindung an die USA bekräftigte. Frankreich habe nichts dagegen, lautete die offizielle Reaktion aus Paris. Doch hinter den Kulissen hat Frankreichs Präsident de Gaulle einem Vertrauten zufolge die Amerikaner beschuldigt, den Vertrag auszuhöhlen.

Welche konkreten Auswirkungen hatte der Élysée-Vertrag?

Bereits wenige Monate nach der Unterzeichnung, im Juli 1963, wurde das deutsch-französische Jugendwerk gegründet. Bis heute hat es etwa zehn Millionen jungen Deutschen und Franzosen durch Austauschprogramme das jeweilige Nachbarland nähergebracht. Seit 1989 gibt es die deutsch-französische Militärbrigade. Drei Jahre später ging der binationale Kultursender Arte auf Sendung.

Zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages 2003 einigten sich beide Seiten auf regelmäßige gemeinsame Ministerräte. Das 50. Jubiläum wurde 2013 mit einer gemeinsamen Sitzung des Bundestags und der französischen Nationalversammlung in Berlin gewürdigt.

Zuletzt unterzeichneten der französische Staatspräsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel (CDU) im Januar 2019 einen neuen deutsch-französischen Vertrag. Der Aachener Vertrag soll die bisherige Zusammenarbeit noch weiter verstärken. Daraus ist unter anderem der Deutsch-Französische Bürgerfonds entstanden, der Projekte für die deutsch-französische Freundschaft sowie Europa finanziert und vernetzt.