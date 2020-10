Der frühere CDU-Generalsekretär Tauber will sich nach Informationen der Funke-Mediengruppe aus der Politik zurückziehen.

Tauber war bis 2018 Generalsekretär und arbeitet heute als Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium. Die Funke-Mediengruppe zitiert aus einem Brief des 46-Jährigen, den er am Wochenende an die CDU-Mitglieder in seinem Wahlkreis verschickte. Darin kündigt er an, seine politische Karriere im kommenden Jahr zu beenden und nicht wieder für den Bundestag zu kandidieren. Tauber führt persönliche und familiäre Gründe für seine Entscheidung an.

