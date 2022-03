Funke Mediengruppe (picture alliance / imageBROKER | Thomas Robbin)

Das teilte Konzernchef Christoph Rüth in einem Schreiben an den Verband mit. Im BDZV herrscht schon länger Unruhe. Funke, einer der größten Verlage in Deutschland, hatte jüngst öffentlich Kritik an Verbandspräsident Mathias Döpfner geäußert und dessen Rücktritt gefordert. Hintergrund sind Vorwürfe gegen den Axel-Springer-Chef im Hinblick auf dessen Umgang mit dem Fall des ehemaligen "Bild"-Chefredakteurs Julian Reichelt. Nach Medienrecherchen wurde Reichelt Machtmissbrauch vor allem gegenüber jungen Frauen vorgeworfen. Im vergangenen Oktober musst er seinen Posten räumen.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.