Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie hat dafür geworben, das Thema Leseförderung bei Kindern stärker zu beachten.

Das Thema gehe in Medien und Politik unter, sagte die Initiatorin der Petition "Jedes Kind muss lesen lernen" im Deutschlandfunk. Anlass für die Unterschriftensammlung sei die Erkenntnis aus der Internationalen Iglu-Studie

gewesen, dass ein Fünftel der Zehnjährigen in Deutschland nicht verstehen könnten, was sie lesen, und dementsprechend als funktionale Analphabeten gälten. Da sich die Schüler die Lesefähigkeit auch in den weiterführenden Schulen nicht mehr aneigneten, habe das dramatische Auswirkungen für die Gesellschaft.



Boie schlug einen bundesweiten "Lesepakt" vor, ähnlich dem Digitalpakt für Schulen, bei dem die Bundesregierung die Länder unterstütze. Die Petition setze sich für eine verstärkte Leseförderung ein, ebenso für die Schaffung von Bibliotheken an Grundschulen. Außerdem müssten mehr Grundschullehrer eingestellt werden und deren Aus- und Fortbildung ausgeweitet werden. Die Kultusministerkonferenz solle sich an Beispielen orientieren, die funktionierten. So habe etwa Hamburg die Zahl funktionaler Analphabeten mit der Einführung eines verpflichtenden Vorschuljahres erheblich senken können, meinte Boie.



Ende September soll die Petition an Bundesbildungsministerin Karliczek und die Kultusministerkonferenz übergeben werden.



Der Deutschlandfunk hat das Interview mit Kirsten Boie in der Sendung "Campus und Karriere" gesendet.