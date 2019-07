Die britische Autoindustrie hat ihre Investitionen aus Sorge vor einem ungeregelten EU-Austritt um mehr als zwei Drittel zusammengestrichen.

Wie der Branchenverband in London mitteilte, betrugen sie in der ersten Jahreshälfte nur noch rund 90 Millionen Pfund. Im vergangenen Jahr hätten die Investitionen im gleichen Zeitraum noch knapp 350 Millionen und im Vorjahr fast 650 Millionen Pfund betragen. Premierminister Johnson hat angekündigt, dass Großbritannien die EU spätestens am 31. Oktober und notfalls auch ohne Abkommen verlassen wird. In diesem Fall verlöre das Land über Nacht den Zugang zum Binnenmarkt. Zugleich träten Regeln der Welthandelsorganisation in Kraft, wodurch automatisch Zölle eingeführt würden.