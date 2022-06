Das Gebäude der Europäische Zentralbank und dem Symbol des Euro davor in Frankfurt am Main. (imago / Jan Huebner)

Als Staatsanleihen bezeichnet man Schuldverschreibungen von Staaten, die sich am Kapitalmarkt Geld leihen. Am Dienstag war der Renditeabstand auf über 2,50 Prozentpunkte gestiegen - der höchste Abstand seit 2020. Für die höher verschuldeten Euro-Länder im Süden ist es also teurer, sich Geld zu beschaffen.

Schuldenquote deutlich über EU-Obergrenze

In der Vergrößerung der Renditeabstände kommt auch die Sorge von Investoren zum Ausdruck, dass die EZB im Zuge ihrer angekündigten Zinserhöhungen die Bedürfnisse der südlichen Länder aus dem Blick verlieren könnte. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, liegt die Schuldenquote in Italien mittlerweile bei 160 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und in Griechenland bei mehr als 200 Prozent. Die von der EU erlaubte Obergrenze liegt bei 60 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: Die deutsche Schuldenquote wurde für 2021 mit rund 69 Prozent angegeben.

EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel hatte schon am Dienstag deutlich gemacht, dass man einen ungeordneten Anstieg der Finanzierungskosten stärker verschuldeter Länder im Euroraum nicht hinnehmen werde.

So reagiert die EZB

Die Notenbank will nun bei der Wiederanlage der Gelder aus auslaufenden Anleihen höher verschuldeten Euro-Ländern künftig besonders unter die Arme greifen. Darüber hinaus sei beschlossen worden, zuständige Ausschüsse zu beauftragen, ein neues Werkzeug gegen ein Auseinanderlaufen der Renditen von Staatsanleihen in der Eurozone schneller fertigzustellen.

"Whatever it takes": Draghi stellte sich gegen Euro-Krise

Vor zehn Jahren konnten die Finanzmärkte erst beruhigt werden, als der damalige EZB-Chef und heutige italienische Premier Draghi versprach, die Zentralbank werde alles innerhalb ihres Mandats tun, um den Euro zu retten. "Whatever it takes", sagte er wörtlich. Auf das Verspechen hin folgte die Entwicklung des Anleihekaufprogramms OMT, mit dem die Notenbank gezielt unbegrenzt Staatsanleihen betroffener Länder aufkaufen kann. Das Programm wurde allerdings bislang noch nie umgesetzt. Allein die Ankündigung reichte damals aus, um die Renditeanstiege einzudämmen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.