Die Telekom-Tochter "T-Mobile US" darf sich unter strengen Auflagen mit dem kleineren Konkurrenten "Sprint" zusammenschließen.

Das entschied das Justizministerium in Washington. Durch die Fusion entsteht ein Unternehmen mit 127 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 70 Milliarden Dollar. Allerdings ist die Fusion kartellrechtlich umstritten. Damit der Wettbewerb auf dem US-Mobilfunkmarkt nicht leidet, müssen beide Unternehmen umfassende Geschäftsteile und Funkfrequenzen verkaufen. Zudem will eine Allianz von 13 Bundesstaaten und dem Regierungsbezirk Washington weiter gegen den Zusammenschluss klagen. New Yorks Generalstaatsanwältin James betonte, die Mega-Fusion auf dem Mobilfunkmarkt sei ein schlechter Deal für die Verbraucher.