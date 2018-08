Die geplante Fusion der Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof könnte laut Presserecherchen in Gefahr geraten.

Hintergrund sind laut Süddeutscher Zeitung Unstimmigkeiten zwischen der Landesbank Baden-Württemberg und dem kanadischen Kaufhof-Mutterkonzern Hudsons's Bay Company. Dieser habe seine vor drei Jahren zugesagten Bedingungen für einen Milliarden-Kredit bislang nicht erfüllt. Sollte das bis Ende September so bleiben, wolle die Landesbank von dem Konzern eine vorzeitige Rückzahlung verlangen, was das Unternehmen jedoch in wirtschaftliche Bedrängnis bringen könnte. Problematisch sei unter anderem, dass Kaufhof statt erhoffter Gewinne weiter Verluste produziere.



Die Warenhausketten stehen aufgrund des wachsenden Online-Handels und immer mehr Einkaufszentren unter Druck. Durch den Zusammenschluss der beiden Rivalen sollen Kosten gespart werden. Kaufhof betreibt in Deutschland 96 Filialen, Karstadt rund 80.