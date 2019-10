In der 3. Fußball-Liga ist schon am 12. Spieltag die Marke von einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern geknackt worden.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Den Angaben zufolge wurde die Zahl in der elfjährigen Geschichte der Liga noch nie so früh erreicht. Vergangene Saison war es der 13. Spieltag.



Insgesamt haben 1,073 Millionen Menschen die bisherigen 120 Spiele live angeschaut. Damit liegt der Schnitt aktuell bei knapp 9.000 Fans pro Partie.



Ein Grund für den Zuwachs: In der 3. Liga spielen zurzeit einige Traditionsvereine. Sieben Klubs können denn auch einen fünfstelligen Besucherschnitt aufweisen: 1. FC Kaiserslautern (21.683), Eintracht Braunschweig (19.643), 1. FC Magdeburg (17.064), TSV 1860 München (14.917), MSV Duisburg (14.134), Hansa Rostock (14.017) und Waldhof Mannheim (11.007).