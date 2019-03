In der Fußball-Bundesliga hat Spitzenreiter Borussia Dortmund zum Auftakt des 24. Spieltages gegen den FC Augsburg verloren.

Der BVB unterlag auswärts mit 1:2. Die Tore für die Augsburger schoss Dong-Won Ji in der 24. und 68. Minute. Paco Alcácer konnte in der 81. Minute für Dortmund nur noch verkürzen. Damit hat Bayern München am Samstag die Chance, in der Tabelle nach Punkten gleichzuziehen. Die Bayern spielen auswärts gegen Borussia Mönchengladbach.