Bayern München hat die Champions League gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick besiegte den französischen Meister Paris Saint-Germain mit 1:0. Das Tor erzielte Kingsley Coman in der 59. Minute.

Das Spiel fand in Lissabon statt. Die Bayern gewannen damit nach 2013 zum zweiten Mal das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. In der Königsklasse ist es der dritte Titel, zusammen mit dem Europapokal der Landesmeister der sechste insgesamt.



Hansi Flick entschied damit auch das Duell mit dem deutschen Cheftrainer von Paris, Thomas Tuchel, für sich. PSG ist damit erneut gescheitert. Bislang konnte der Verein die Champions League noch nie gewinnen. Die Bayern, die beim Finalturnier in Lissabon den FC Barcelona mit 8:2 im Viertelfinale abgefertigt hatten, verewigten sich auch noch mit einem Rekord in dieser Saison in der Champions League: Noch nie zuvor gelangen einer Mannschaft elf Siege in elf Spielen. Für den FC Bayern gab es zudem das 500. Tor in der Champions League. Nur Real Madrid kommen mit 567 und der FC Barcelona mit 517 auf mehr Tore.



Robert Lewandowski wurde als erster Profi aus der Bundesliga Torschützenkönig der Champions League. Der 32 Jahre alte Pole erzielte 15 Treffer.