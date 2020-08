Der FC Bayern München hat die Fußball-Champions-League gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick besiegte den französischen Meister Paris Saint-Germain in Lissabon mit 1:0. Das Tor erzielte Kingsley Coman in der 59. Minute. Nach dem Spiel kam es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen.

In der Champions League ist es für die Münchner der dritte Titel, zusammen mit dem Vorgängerwettbewerb, dem Europapokal der Landesmeister, der sechste insgesamt. Mit dem Sieg holten die Bayern außerdem zum zweiten Mal das sogenannte Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League.



Hansi Flick entschied auch das Duell mit dem deutschen Cheftrainer von Paris, Thomas Tuchel, für sich. PSG ist damit erneut gescheitert. Bislang konnte der Verein die Champions League noch nie gewinnen. Die Bayern, die beim Finalturnier in der portugiesischen Hauptstadt den FC Barcelona mit 8:2 im Viertelfinale geschlagen hatten, verewigten sich auch noch mit einem Rekord in dieser Saison in der Champions League: Noch nie zuvor gelangen einer Mannschaft elf Siege in elf Spielen. Für die Münchner gab es zudem das 500. Tor in der Champions League. Nur Real Madrid kommt mit 567 und der FC Barcelona mit 517 auf mehr Tore.



Robert Lewandowski wurde als erster Profi aus der Bundesliga Torschützenkönig der Champions League. Der 32 Jahre alte Pole erzielte 15 Treffer.



Nach dem Finale kam es in Paris zu Ausschreitungen. Randalierer setzten Fahrzeuge in Brand, zertrümmerten Schaufenster und verwüsteten Geschäfte. Sie bewarfen die Polizei mit Flaschen und schossen Feuerwerkskörper auf sie ab. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Gummigeschosse ein. Es gab zahlreiche Festnahmen. Trotz der Corona-Pandemie hatten 5.000 PSG-Fans im Prinzenpark-Stadion die Übertragung des Endspiels verfolgen dürfen.