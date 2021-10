Im DFB-Pokal der Frauen hat Bayern München das Viertelfinale erreicht.

Der Bundesliga-Spitzenreiter gewann das Duell mit Eintracht Frankfurt mit 4:2. Die Tore für München erzielten die Nationalspielerinnen Lea Schüller (27.), Giulia Gwinn (38.) und Klara Bühl per Doppelpack (55./78.). Sjoeke Nüsken (42.) und die Ex-Münchnerin Laura Feiersinger (64.) verkürzten jeweils für den Pokalfinalisten der Vorsaison.



Ebenfalls im Viertelfinale stehen die Frauen des Bundesliga-Aufsteigers Carl Zeiss Jena nach einem 3:1 (0:0) beim Regionalligisten Karlsruher SC. Die weiteren Begegnungen stehen am Sonntag und Montag an. Die Runde der letzten Acht wird Anfang März ausgetragen.

